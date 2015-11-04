نائب رئيس جامعة القناة يستقبل نقيب الزراعيين بالإسماعيلية

استقبل الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المهندس شاكر البنّا نقيب الزراعيين بالإسماعيلية والمهندس مصطفى عبد الحميد أمين الصندوق بالنقابة، وحضر اللقاء المهندس إبراهيم عبد الرحمن مدير عام الإعلام بجامعة قناة السويس وعضو مجلس نقابة الزراعيين السابق، حيث تم أثناء اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأعرب المهندس شاكر البنّا عن سعادة المجتمع الإسماعيلى بالدور الكبير الذى تلعبه الجامعة لخدمة المجتمع، خاصة القوافل الخاصة بالإصلاح البيئى التى تجوب قرى المحافظة والتعاون مع المهندسين الزراعيين بتلك القرى والدعم الكبير الذى تقدمه الجامعة.

وقال الدكتور عاطف أبو النور: "دور الجامعة يأتى إيمانا بدورها تجاه المجتمع ومستمرون فى أداء هذا الدور لكل ربوع الوطن"، معربا عن استعداد الجامعة بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية من أجل الصالح العام وخدمة أهالى منطقة القناة.