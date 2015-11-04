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نقيب أطباء الدقهلية: للطبيب حق الإضراب وتحرير محضر بالشرطة حال الاعتداء عليه

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نقيب أطباء الدقهلية: للطبيب حق الإضراب وتحرير محضر بالشرطة حال الاعتداء عليه نقيب أطباء الدقهلية: للطبيب حق الإضراب وتحرير محضر بالشرطة حال الاعتداء عليه
أكد الدكتور ابراهيم الزيات، نقيب الأطباء بالدقهلية، أن مجلس نقباء أطباء أقر فى اجتماعه أحقية الأطباء فى الامتناع الاضطرارى عن العمل بالمستشفى، حال الاعتداء عليهم أو على المنشأة وذلك لحين توفير الأمن، جاء ذلك خلال اجتماع نقيب أطباء الدقهلية مع أطباء الدقهلية بنقابة الأطباء.

كما ألزم المجلس مدير المنشأة بإبلاغ الشرطة وعمل محاضر الاعتداء، وذلك حتى يتم توصيف الاعتداء باعتباره اعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله، وليس مجرد مشاجرة بين الأطباء والمعتدين عليهم، ويحول كل من يخالف هذه القرارات للتحقيق بلجنة آداب المهنة.

جاء ذلك عقب شكوى أحد أطباء مستشفى شربين العام، ضد مرافق أحد المرضى عقب اعتدائه عليه.

وأضاف الزيات: "فى حالة تعذر عمل المحضر بواسطة الشرطة لأى سبب فإنه يتم عمل المحضر بالنيابة العامة مباشرة"، كما أوضح المجلس أنه يجب على الأطباء كتابة مذكرة رسمية لمدير المستشفى يوقع عليها جميع من حضر واقعة الاعتداء وأخرى ترسل للنقابة الفرعية والنقابة العامة للأطباء.

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