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محافظ كفر الشيخ لأهالى "الكوم الطويل": "استلموا منى الصرف الصحى 30 سبتمبر"

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محافظ كفر الشيخ لأهالى "الكوم الطويل": "استلموا منى الصرف الصحى 30 سبتمبر" محافظ كفر الشيخ لأهالى "الكوم الطويل": "استلموا منى الصرف الصحى 30 سبتمبر"
شدد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء القرى بمدينة بيلا على ضرورة تقديم خدمة متميزة لأهالى قرية الكوم الطويل وضرورة الاهتمام بالجانب الصحى.

وقال عبد الواحد خلال خلال تفقده قرية الكوم الطويل بكفر الشيخ وعدد من القرى: "استلموا منى الصرف الصحى لبلدكم يوم 30 سبتمبر المقبل"، مطالبًا بالاهتمام بالوحدة الصحية بالقرية ورفع القمامة وتسليك البالوعات لمواجهة الأمطار، مشددًا على ضرورة الانتهاء من مشروع الصرف الصحى الذى تم البدء فيه منذ عامين.

وفيما يخص أعمال النظافة أكد المحافظ أنه سيجرى زيارات مفاجئة على القرية مرة أخرى، وإذا لم يتم تفعيل منظومة النظافة، سيقيل رئيس القرية فورًا.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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