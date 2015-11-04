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مانويل جوزيه: الخطيب و"أبوتريكة" أفضل لاعبين فى تاريخ مصر

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مانويل جوزيه: الخطيب و"أبوتريكة" أفضل لاعبين فى تاريخ مصر مانويل جوزيه: الخطيب و"أبوتريكة" أفضل لاعبين فى تاريخ مصر
أكد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى الأسبق للأهلى، أنه شاهد عددا من الفيديوهات لأسطورة كرة القدم المصرية محمود الخطيب، مؤكداً أن "بيبو" وأبو تريكة يُعدان من أفضل لاعبى الكرة فى تاريخ .

وقال "جوزيه"، الذى حل ضيفا على إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة"، أن محمد أبو تريكة نجم المارد الأحمر ومنتخب مصر السابق كان من أفضل اللاعبين بصفوف الفريق لما يتمتع به من مهارة عالية لا يتمتع بها أى لاعب آخر.

وأضاف جوزيه، ان الزئبقى محمد بركات كان يتمتع بقوة ذهنية أعلى من "الماجيكو"، بخلاف سرعته وحلوله المتعددة، مشيرا إلى أنه رغم كبر سنه وبلوغه 36 عاما إلا أنه كان قادرا على العطاء، وكان يستحق الانضمام لصفوف إلا أن علاقته السيئة بمدرب الفراعنة منعته من ذلك، على حد قوله.

وعن الأنجولى أمادو فلافيو، قال مدرب الأهلى الأسبق: "تعاقدنا معه على أساس أنه هداف الدورى الأنجولى وأحرز أول اهدافه فى المحلة برأسه وأحرزه بسبب كبر حجم رأسه واصطدمت الكرة بها فسكنت الشباك، وطالب الكثير أن يتم الاستغناء عنه لكنى رفضت وأقنعتهم أن الأمر مسألة وقت حتى أصبح هداف المارد الأحمر".

وأكد مانويل جوزيه، أنه كان يتعامل مع أى لاعب بأسلوب خاص حتى لا يشعر بأنه أصبح نجما خشية أن يتراخى فى الأداء، مشيرا إلى أنه كان إذا شعر اللاعب بانه أصبح لاعبا كبيرا وتراخى أداؤه يقوم بإلزامه دكة البدلاء حتى يعود لمستواه وإذا لم يعد يتم الاستغناء عنه.

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