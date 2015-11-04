الإبراشى يعرض فيديو لمسئول كويتى يشرح تفاصيل إبعاد مصريين متورطين فى العنف

عرض الإعلامى وائل الإبراشى مقطع فيديو ، لمداخلة هاتفية للعميد عادل الحشاش مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية الكويتية، مع قناة "بركة الكويتية"، أوضح خلالها تفاصيل الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية الكويتية تجاه الجانى الذى دهس أحد المصريين بالكويت، مما تسبب عن مصرعه، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجانى وعرضه على النيابة العامة فى دولة الكويت لبدء التحقيق معه.

وأضاف الحشاش، خلال المداخلة، أن الداخلية الكويتية قامت بتعليمات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية محمد خالد الصباح، بالتعامل بمنتهى الحزم فى قضية المصريين المعتدين على مواطن كويتى بالضرب حتى لا تأخذ هذه القضية أبعادا أكثر مما هى عليه الآن، وحتى لا تتطور الأحداث إلى الأسوء.

وأوضح أن الداخلية الكويتية قامت باستدعاء 7 من المواطنين الكويتين الذين لهم علاقة بهذا الموضوع بالإضافة إلى 9 من المصريين متورطين هم أيضا فى القضية بشكل تحريضى مما ساعد على حدوث المشاجرة.

وتابع الحشاش: "تم إصدار أمر باستبعاد هؤلاء المصريين خارج البلاد لما قاموا به من تأجيج المشاجرة والتحريض على ارتكاب أعمال عنف تخالف قانون دولة الكويت، مما تسبب فى ترويع الآمنين من الشعب الكويتى وإتلاف عدد من الممتلاكات العامة.