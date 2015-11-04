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المحمدي يجيد في خطف هال سيتي لصدارة الدوري

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المحمدي يجيد في خطف هال سيتي لصدارة الدوري المحمدي يجيد في خطف هال سيتي لصدارة الدوري

حقق هال سيتي فوزا على مضيفه برينتفورد في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية بهدفين نظيفين بمشاركة للنجم المصري أحمد المحمدي.

ولعب المحمدي المباراة كاملة التي جعلت النمور يحققون النقطة 31 بالتساوي مع برنلي وبرايتون لكن فارق الأهداف لصالح هال سيتي.

وكاد المحمدي أن يصنع أكثر من هدفا لولا سوء إنهاء الهجمات من زملائه.

الهدف الأول جاء عن طريق أندرو روبيرتسون في الدقيقة 67 وضاعف سام كلوكاس النتيجة في الدقيقة 86.

ويتصدر هال سيتي بفارق 15 هدفا بينما برنلي +9 وبرايتون +8.

وأرسل المحمدي عرضية في الثانية 15 على رأس سام كلوكاس وصدها الحارس في الزاوية اليمنى السفلى.

وساهمت عرضيتين أخرتين للمحمدي في المباراة في تشكيل خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

وعقب المباراة قال المحمدي عبر حسابه على تويتر: "فوز عظيم من جديد.. أتمنى عودة سالمة لجمهورنا الذي ساندنا".

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