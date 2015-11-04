بالصور.. جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من "العاج"

أحبطت إدارة الحركة بجمرك سفاجا برئاسة علاء سعد محاولة تهريب كمية كبيرة من العاج، بالمخالفة للاتفاقية الدولية لتحريم التجارة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض "سايتس" والقوانين والقرارات الوزارية المنظمة.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، إنه أثناء معاينة مشمول إحدى شهادات الأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا بالسعودية، اشتبه شعبان الريس مأمور الحركة فى المشمول وبتفتيشه تبين وجود 90 كيلوجرام عاج خام و110 كيلوجرامات عاج على شكل سبح.

وأشار إلى أن يحيى سعيد مدير عام جمرك سفاجا قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.



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