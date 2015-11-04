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تأجيل محاكمة 48 متهمًا بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف لـ15 نوفمبر

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تأجيل محاكمة 48 متهمًا بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف لـ15 نوفمبر تأجيل محاكمة 48 متهمًا بقضية مقتل الصحفية ميادة أشرف لـ15 نوفمبر
قررت الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، تأجيل نظر رابع جلسات محاكمة 48 متهمًا من عناصر الإخوان، لاتهامهم بقتل الصحفية "ميادة أشرف،" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014، لجلسة 15 نوفمبر لطلب الدفاع باستكمال مناظرة الأحراز، كما صرحت بإجراء عملية جراحية للمتهم "عبد الرحمن زاهر" بمستشفى ليمان طرة.

وقامت المحكمة فى جلسة اليوم بفض الأحراز المضبوطة مع المتهمين بالقضية، وكان ذلك أمام أعضاء هيئة الدفاع، وأثبتت المحكمة حضور متهم جديد بالقضية بعد أن تم القبض عليه، وإيداعه السجن.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 48 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان، منهم 35 متهمًا محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبد الرءوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.
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