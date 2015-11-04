مصرع طفل صعقا بالكهرباء إثر ملامسته عامود إنارة بالرحمانية فى البحيرة

لقى، منذ قليل، طفل مصرعه مساء اليوم الثلاثاء إثر ملامسته أحد أعمدة الإنارة بقرية "نظارة سماديس" التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين مصرع طفل يدعى أيمن محمد عبدة 10 سنوات صحعقا بالكهرباء بعد ملامسته أحد أعمدة الإنارة المكشوفة بالقرية، وجار تحرير محضر بالحادث.

وتوافد المئات من أهالى القرية إلى موقع الحادث متهمين شركة الكهرباء بالبحيرة بالإهمال والتقصير لعدم تأمين أعمدة الشوارع، خاصة مع هطول الأمطار بغزارة فى فصل الشتاء.

وانتقلت على الفور إلى القرية القيادات التنفيذية بمركز الرحمانية برئاسة محمد خميس نائب رئيس مجلس المدينة فى محاولة لتهدئة غضب الأهالى ووعدهم بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين فى هذا الأمر.