نيابة الإسماعيلية تجرى تحقيقاتها مع مهندس متهم بالرشوة

تجرى النيابة الكلية بالإسماعيلية تحقيقاتها مع مهندس متهم بتلقيه رشوة من مواطن بالقنطرة شرق نظير تسهيل إجراءات توصيل المرافق للمواطن.

وكانت الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تلقت بلاغًا من المواطن "ك.م.م" يفيد بطلب المهندس "ا.م.ا" بجهاز تعمير سيناء رشوة قدرها 40 ألف جنيه مقابل تسهيل وتبسيط الإجراءات لتوصيل المرافق للمبنى الخاص بالمواطن بالقنطرة شرق.

تم القبض على المهندس أثناء تقاضيه الرشوة من المواطن، والتحفظ عليه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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