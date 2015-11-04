النيابة تأمر بدفن جثث غرقى بالوعة الصف وتستمع لأقوال مسئولى شركة الصرف

طلبت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن مصرع 4 عمال بشركة الصرف الصحى غرقاً داخل إحدى بالوعات الصرف بدائرة قسم شرطة الصف، وأمرت النيابة بتشريح ودفن الجثث، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة.

واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من أهالى ضحايا الحادث، الذين اتهموا مسئولى شركة الصرف الصحى بالإهمال الذى تسبب فى مصرع ذويهم غرقاً، وطالبوا بفتح تحقيق مع جميع المسئولين بالشركة لمحاسبة المسؤلين عن الحادث، كما استمعت إلى أقوال عدد من مسؤلى الشركة والعاملين بها ومسؤل الأمن الصناعى باعتباره المسئول الأول عن سلامة العاملين بالشركة، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، ومعرفة أسباب غرق العمال الأربع.

كان 4 عمال بشركة الصرف الصحى بمحافظة الجيزة قد لقوا مصرعهم، أثناء نزحهم المياه من بالوعة صرف صحى بإحدى قرى مركز الصف، وعلى الفور تم انتشال جثث الضحايا وتم نقلهم إلى مشرحة زينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.