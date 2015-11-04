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ضبط 540 لتر سولار و700 بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بقنا

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ضبط 540 لتر سولار و700 بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بقنا ضبط 540 لتر سولار و700 بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بقنا
تمكنت وحدة مباحث تموين نجع حمادى، بمحافظة قنا برئاسة النقيب على الكتبى، اليوم الثلاثاء من ضبط كمية من السولار والبنزين قبل بيعها فى السوق السوداء بدشنا.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا، بضبط 540 لتر سولار بعزبة الألفى، و700 لتر بنزين 80 بقرية نجع سعيد، بحوزة عاملين، قبل بيعها فى السوق السوداء.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، جارٍ تحرير محضر وأخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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