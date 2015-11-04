تأجيل محاكمة نجل أشرف السعد بتهمة اختطاف رجل أعمال لـ3 فبراير

أجلت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس، محاكمة إبراهيم أشرف السعد، نجل رجل الأعمال الشهير أشرف السعد، و8 آخرين، بتهمة اختطاف رجل الأعمال محمد مجدى رضا، لإجباره على توقيع شيكات، لجلسة 3 فبراير المقبل، لإحضار المجنى عليه.

وقال أنور الرفاعى رئيس هيئة الدفاع عن نجل أشرف السعد، إنه طالب الدائرة 26 برئاسة المستشار محمد عطية، بضبط وإحضار المجنى عليه لاستجوابه، وأن رئيس المحكمة ألزم فريق الدفاع الحاضر عن المجنى عليه بإحضاره الجلسة المقبلة والتى حددها 3 فبراير المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، قررت التنحى عن نظر القضية لاستشعار الحرج، فى يناير العام الماضى وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محاكمة الجنايات، لقيامهم باحتجاز المجنى عليه رجل الأعمال محمد مجدى رضا، دون وجه حق بأن استدرجوه للذهاب برفقتهم لإحضار بعض الأطعمة من سيارته وتوجهوا إلى السيارة المملوكة له ثم أجبروه على الدخول فيها تحت التهديد بقتله واصطحبوه إلى عدة أماكن نائية.

وأجبر المتهمون، المجنى عليه بالتوقيع على عدة مستندات وتوكيلات وشيكات ثم اصطحبوه إلى أحد المنازل المهجورة وقيدوه بالحبال وهددوه بحقنه بمادة سامة فى حالة عدم رضوخه لأوامرهم بالتنازل عن جزء من ممتلكاته لـ"إبراهيم أشرف السعد".

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