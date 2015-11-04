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حبس سائق سيارة نظافة دسوق أربعة أيام لدهسه اثنين بكفر الشيخ

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حبس سائق سيارة نظافة دسوق أربعة أيام لدهسه اثنين بكفر الشيخ حبس سائق سيارة نظافة دسوق أربعة أيام لدهسه اثنين بكفر الشيخ
قرر المستشار محمد الزنفلى، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، حبس سائق سيارة النظافة التابعة للوحدة المحلية بدسوق أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بدهس شخصين يقلان دراجة بخارية أمام مجمع مدارس الأشراف بمدينة دسوق.

وانتقل للموقع المستشار محمد قنطوش، ورئيس نيابة دسوق لمعاينة الحادث على الطبيعة، حيث تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دسوق العام, وتباشر النيابة تحقيقاتها.

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى والمقدم محمد الجندى، نائب مأمور بندر دسوق استغاثة من المواطنين بدهس إحدى سيارات النظافة بمجلس مدينة دسوق لشخصين أمام مجمع مدارس الأشراف وبأول طريق المستشفى العام، لسيرها بسرعة جنونية.

تم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام بدسوق وتجمع العشرات من المواطنين أمام المستشفى، مطالبين بمحاسبة المسئولين، وتمكن نائب المأمور من تهدئة المواطنين، وقرر لهم أن المهمل سينال جزاءه، وتمكن من إلقاء القبض على السائق مرتكب الحادث، كما قام بالتحفظ على السيارة، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثتين ودفنهما وحبس سائق سيارة النظافة.

وقال الدكتور أسامة حامد مدير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، إن الحادث أسفر عن مصرع كل من السعيد حنفى محمود الهوارى، 55 سنة من حى دحروج بدسوق مصرعه مصابا بكسر بالحوض وقطع بالشريان الفخذى، إضافة للعديد من الإصابات بكامل جسده، ومحمود عرفة حمودة 20 سنة من قرية كفر العرب، مصابا بالعديد من الإصابات وبالنزيف الداخلى، حيث وصل للمستشفى جثة هامدة أيضا، وتم إيداع الجثتين بمشرحة المستشفى.

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مصر 365