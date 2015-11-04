رئيس جامعة كفر الشيخ تعليقا على وفاة طالبة دهسا بالجامعة: "كلنا هنموت"

قال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الحادث الذى وقع بالأمس داخل الحرم الجامعى وتسبب عن وفاة الطالبة "منة" تحت عجلات أحد سيارات النقل الثقيل التى تعمل فى الجامعة، هو حادث شخصى وخطأ من السائق، مضيفا أن التحقيقات الآن أمام النيابة العامة، وفى حالة إدانة النيابة العامة للجامعة سنتحمل المسؤولية كاملة، مستطردا: الحادث شخصى وكلنا هنموت.

وأضاف القمرى خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، أن دخول مثل هذه العربات إلى الحرم الجامعى حدث عارض، لافتا إلى أن هذا الحادث لن يتكرر مرة أخرى.

وانتقد القمرى، دور الإعلام فى تناول هذا القضية بهذا الشكل الذى يحمل كامل المسئولية لإدارة الجامعة، معتبرا أن الفتاة المجنى عليها تتحمل جزءا من المسؤولية لأنها لم تتفاد السيارة التى دهستها ولم تتخذ حذرها.