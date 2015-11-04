بالفيديو.. توفيق عكاشة من الدقهلية: عشت مناضلا ووهبنى الله فصاحة اللسان

قال الإعلامى توفيق، إنه عاش مناضلاً من أجل مصر وأهل قريته، لافتاً إلى أن الله وهبه فصاحة اللسان وقوة التعبير، لكنه عاجز عن تعبيره عن حبه لأهل قريته".

وأضاف عكاشة خلال مؤتمر شعبى له بقرية ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية: "عشت مناضلا من أجلكم فأنتم مصر، ومصر أنتم، ولن تكون مصر إلا بكم، ولا يوجد مستقبل إلا بكم، فأنتم تصنعون المستقبل والتاريخ".

وأوضح عكاشة، الذى ظهر بالجلباب البلدى وسط المؤتمر: "قلت لكم كثيراً وأكررها لأنها هى التى فى عقلى وفى وجدانى: أنا لست ابنا لعائلة عكاشة، إنما أنا ابن شرعى لجميع عائلات ميت الكرماء، عائلة عائلة، وبيتًا بيتًا، وأمًا أمًا، وأبًا أبًا.. وقلت ذلك منذ أكثر من 15 عاما، فعائلتى هى قريتى بجميع عائلاتها وبيوتها، وهذا عهدى بينكم".