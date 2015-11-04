أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو.. توفيق عكاشة من الدقهلية: عشت مناضلا ووهبنى الله فصاحة اللسان

Google+ Print
بالفيديو.. توفيق عكاشة من الدقهلية: عشت مناضلا ووهبنى الله فصاحة اللسان بالفيديو.. توفيق عكاشة من الدقهلية: عشت مناضلا ووهبنى الله فصاحة اللسان
قال الإعلامى توفيق، إنه عاش مناضلاً من أجل وأهل قريته، لافتاً إلى أن الله وهبه فصاحة اللسان وقوة التعبير، لكنه عاجز عن تعبيره عن حبه لأهل قريته".

وأضاف عكاشة خلال مؤتمر شعبى له بقرية ميت الكرماء بمحافظة الدقهلية: "عشت مناضلا من أجلكم فأنتم مصر، ومصر أنتم، ولن تكون مصر إلا بكم، ولا يوجد مستقبل إلا بكم، فأنتم تصنعون المستقبل والتاريخ".

وأوضح عكاشة، الذى ظهر بالجلباب البلدى وسط المؤتمر: "قلت لكم كثيراً وأكررها لأنها هى التى فى عقلى وفى وجدانى: أنا لست ابنا لعائلة عكاشة، إنما أنا ابن شرعى لجميع عائلات ميت الكرماء، عائلة عائلة، وبيتًا بيتًا، وأمًا أمًا، وأبًا أبًا.. وقلت ذلك منذ أكثر من 15 عاما، فعائلتى هى قريتى بجميع عائلاتها وبيوتها، وهذا عهدى بينكم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»