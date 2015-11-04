مانويل جوزيه: الأهلى يُشبه "برشلونة".. وهذا سر الفوز على الإسماعيلى 6/0

أكد البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، أن أداء المارد الأحمر يُشبه فريق برشلونة الإسبانى، مع فارق خبرات اللاعبين، موضحًا أن الأهلى كان "برشلونة أفريقيا" أثناء فترة توليه القيادة الفنية.

وأشاد الساحر البرتغالى بفريق الإسماعيلى وأسلوب لعبه، مؤكدًا أن أسلوب الدراويش قريب جدًا من الأهلى فى إمتاع الجماهير والرغبة فى الاستحواذ على الكرة لأكبر وقت ممكن.

وأضاف جوزيه الذى حل ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة"، أن المارد الأحمر فاز على الدراويش بنتيجة 6/0 رغم أن الإسماعيلى كان فى أزهى عصوره، وجاء الفوز بناء على خطة محكمة والاعتماد على المرتدة، وخسارة الإسماعيلى بتلك النتيجة تسببت فى قلب موازين الشارع الرياضى فى مصر، وتمت إقالة مجلس إدارة قلعة الدراويش على أثرها، موضحًا أن الأهلى نجح فى الفوز على الإسماعيلى فى لقاء العودة بنتيجة 4/0 أيضًا.

وعن لقاء الاتحاد السكندرى، قال الساحر البرتغالى فوجئت بتصريح مدرب زعيم الثغر الذى تولى قيادة الفريق لأول مرة، وأكد فى تصريحات صحفية أنه سيحقق فوزًا كبيرًا على الأهلى، فعقدت اجتماعًا مع اللاعبين وجعلت المترجم يقرأ لهم تصريحات المدرب، وأكدت أن تصريحاته تُعد تحديًا، وبالفعل فاز الأهلى حينها 6/0، وتمت إقالة المدرب ولم يقد الاتحاد إلا فى تلك المباراة فقط.

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