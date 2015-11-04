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بالصور.. سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية والدفع بـ14 سيارة لشفط المياه

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بالصور.. سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية والدفع بـ14 سيارة لشفط المياه بالصور.. سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية والدفع بـ14 سيارة لشفط المياه
شهدت الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، تغييرا مفاجئا فى حالة الطقس حيث انخفضت درجة الحرارة، وزادات شدة الرياح، وتسببت موجة الطقس السيئ فى سقوط الأمطار الغزيرة مصحوبة بالبرق والرعد على أنحاء متفرقة من المحافظة، ما تسبب فى ارتباك مرورى على الكورنيش والطرق الرئيسية بالإسكندرية.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشرطة دفعت بـ14 سيارة لشفط مياه الأمطار.

وأشار إلى أن الشركة دفعت السيارات إلى البؤر التى تمثل أماكن لتجمع المياه، موضحا أن كل قطاعات الشركة فى حالة تأهب كامل، وأن كل القيادات تتابع الموقف أولا بأول من مواقع ميدانية بالشارع.

وقال إن الأوضاع بالإسكندرية مستقرة ولا يوجد مشكلة تجمع مياه إلا فى المنطقة أمام كارفور بمدخل المحافظة، وجارى التعامل معها، وتم الدفع بالسيارات والمعدات اللازمة.

يذكر أن الإسكندرية، شهدت موجة من الطقس السيئ الأحد الماضى تسببت فى كارثة غرق الإسكندرية، والتى أدت إلى وفاة 5 أشخاص فى متفرقة.


>بالفيديو.. رعد وبرق فى سماء أبوقير بالإسكندرية

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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