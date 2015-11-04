وائل الإبراشى يعرض فيديو لأب يعذب ابنته بقص شعرها وإطفاء السجائر بجسدها

عرض الإعلامى وائل الإبراشى، مقطع فيديو لأب يعذب ابنته بحلق شعرها، بالإضافة إلى إطفاء أعقاب السجائر فى جسدها، وذلك على خلفية وضع ابنته "ميك أب" على وجهها، حيث قام الأب فور رؤيتها تضع الميكاج، بالاعتداء عليها بالضرب المبرح بالإضافة إلى قص شعرها وتكبليها بالحبال وحبسها داخل البيت ولم يسمح لأحد بالتدخل لتخليصها.

وقالت والدة الفتاة المعتدى عليها، خلال برنامج "العاشرة مساءً" تقديم الإعلامى وائل الإبراشى المذاع على قناة دريم، إن زوجها له ميول عدوانية ودائم الشجار معهم فى المنزل، مضيفة أنها كانت قد هجرت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل والدها وطلبت الطلاق منه بسبب كثرة الشجار بينهما، مستطردة أنها عادت إلى منزل الزوجية مرة أخرى بعد تدخل الأهل لإنهاء الأزمة ولكى ترعى أبناءها .

وأوضحت والدة الفتاة، أنها فوجئت بزوجها يوم الواقعة يطرق باب المنزل، وفور قيام ابنتها بفتح الباب لوالدها قام بالاعتداء عليها دون إبداء أى أسباب مقنعة، مبررا اعتداءه عليها بأنها وضعت الميكياج على وجهها بما لا يتناسب مع عادات وتقاليد العائلة، مطالبة الأجهزة الأمنية بحق ابنتها المجنى عليها.