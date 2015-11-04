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مانويل جوزيه يروى قصة احتجازه بمحل نظارات فى وسط البلد بسبب المعجبين

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مانويل جوزيه يروى قصة احتجازه بمحل نظارات فى وسط البلد بسبب المعجبين مانويل جوزيه يروى قصة احتجازه بمحل نظارات فى وسط البلد بسبب المعجبين
كشف البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، عن أحد المواقف الطريفة التى حدثت معه أثناء تواجده فى ، وتعرضه لموقف محرج فى منطقة وسط البلد.

وقال جوزيه الذى حل ضيفاً على إسعاد يونس فى برنامجها "صاحبة السعادة": "كان لى صديق طبيب ، وكان عندى صعوبة فى النظر، وطلبت منه أعمل نظارة فقال لى عندى عيادة فى وسط البلد فقلت له مستحيل أذهب لتلك المنطقة، لكن فى النهاية ذهبت معه واتفقنا أنه هيركن العربية تحت العيادة وأعمل اسبرنت واطلع العيادة مباشراً".

استطرد: "بعد أسبوعين كان لازم أروح محل النظارات أعمل العدسات وكان فى منطقة وسط البلد أيضاً، وكان البوليس حاطت علامات ممنوع الانتظار، وأول ما عسكرى المرور شافنى اندهش وقالى "جوزيه" عايز تركن؟ قولت له ماشى، فركنت بعيد عن المحل بـ300 متر، وقولت له همشى وراك علشان الناس ما تشفناش ولو حد نده على اسمى ما تردش".

وأضاف: "بعد ثلث ساعة وأنا فى المحل دخل شرطى حدثنى بالإنجليزية، وقال لى لازم تمشى حالاً، بص برة فرأيت أكثر من 200 شخص أوقفوا الشارع وقاموا بالغناء والرقص أمام المحل، ثم جاء موظف بعدها بحديدة وأنزل باب المحل، فسألتهم هتقفلوا المحل؟ قالوا لا، ودخلت غرفة عرضها 3 متر فى 3 متر ومكثت فيها 50 دقيقة، والبوليس دخلى 3 مرات، والدكتور خد نصف ساعة على ما أحضر العربية بسبب الزحام، وطلعت جرى ركبت العربية والناس كانت تتسلق على العربية".

وتابع: "بعد 15 يوم أتصل بى المحل وقالو لى النظارات جاهزة بس أوعى تيجى، وخليتهم يبعتولى النظارات على الفندق، وبقالى 6 سنوات لم أذهب لتلك المنطقة".

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مصر 365

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