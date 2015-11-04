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بالصور.. توفيق عكاشة:"هربت من الشرطة فى عهد الإخوان.. وحياتى كانت مهددة"

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بالصور.. توفيق عكاشة:"هربت من الشرطة فى عهد الإخوان.. وحياتى كانت مهددة" بالصور.. توفيق عكاشة:"هربت من الشرطة فى عهد الإخوان.. وحياتى كانت مهددة"
بدأ، أمس الثلاثاء، الإعلامى توفيق عكاشة، أول مؤتمراته الانتخابية بدائرة طلخا بالدقهلية، فى مسقط رأسه بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، والتى يخوض الانتخابات بها مرشحا على أحد مقاعد الفردى الثلاثة.

ودعا عكاشة الذى بدأ أول مؤتمراته مرتديا الجلباب بين أنصاره إلى الاحتشاد يومى 22 و23 نوفمبر الجارى أمام اللجان الانتخابية لتسجيل أعلى معدل تصويت فى الجمهورية، مضيفا أنه لا يدعو إلى الاحتشاد للتصويت له بل لمصر، مؤكدا أن حياته كانت مهددة خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، لكنه لم يبال بالتهديدات التى كانت تصله لتغيير مواقفه، وأنه كان مهددا بالإعدام بعد أن اتهمته النيابة بمحاولة قلب نظام الحكم، مشيرا إلى أن الشرطة جاءت للقبض عليه من القناة، وأن العاملين قاموا بتهريبه لتتفجر بعدها ثورة 30 يونيو والتى أنهت حكم الجماعة الإرهابية.

وأشار عكاشة إلى أنه شعر بالعار بعد أن جاءت نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية التركية بنسبة 87% فى حين شهدت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب نسبة مشاركة 24%، على الرغم من أن تشهد حالة استقرار وأمان غير موجودة فى تركيا التى تشهد حربا أهلية، على حد وصفه.

وتساءل توفيق عكاشة "هل تحول المصريون إلى كسالى حتى يحقق الأتراك ثلاثة أضعاف نسبة مشاركتهم فى الانتخابات؟ مشيرا إلى أن المصريين ساعة يكونوا مثل الأسود وساعات أخرى يكونون كسالى.

وقد استقبله أنصاره حاملين صوره واللافتات المؤيدة له مرددين الهتافات المناصرة له.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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