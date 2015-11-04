جوزيه: رفضت ترك الأهلى قبل مباراة "الملعب" أثناء الانقلاب العسكرى فى مالى

روى الخواجة البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، قصة الانقلاب العسكرى الذى حدث فى دولة مالى، أثناء تواجد المارد الأحمر لمواجهة الملعب المالى فى دورى أبطال إفريقيا.

قال جوزيه الذى حل ضيفا على إسعاد يونس فى برنامجها "صاحبة السعادة": "مباراة الأهلى والملعب المالى كانت الساعة 3 عصرا، وكانت هناك عواصف ترابية، وكان من المقرر أن نغادر مالى فى نفس اليوم، إلا أن الطائرة لم تتمكن من الهبوط بسبب العواصف، ثم حدث انقلاب عسكرى ومكثنا فى فندق الإقامة 5 أيام وخضنا التدريبات بحديقة الفندق".

استطرد الساحر البرتغالى: "خاطبت السفارة البرتغالية بالتنسيق مع السفارة المصرية وطالبت بإرسال طائرة حربية لنقلنا من الفندق، وتلقيت عرضا من السفارة البرتغالية بأن أترك الفريق وأعود إلى البرتغال إلا أننى رفضت الأمر نهائيا وقلت لن أترك فريقى أبدا".

تابع مانويل جوزيه: "وجاءت طائرة C130 وكانت طائرة هبوط المظلات وعمرها 30 سنة لكن 30 سنة فى أفريقيا وليس أوروبا، وجلس الكابتن ناجى على الدكة وكان وزنه 130 كيلو جراما، وكل ما يقعد الدكة تقع بيه واللاعيبة تشيلوا وتقعدوا تانى..واستغرقت الرحلة 13 ساعة حتى وصلنا للقاهرة، ورحلة لا يمكن أن ننساها أبدا".

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