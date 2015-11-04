حب الشباب قد يرجع لأسباب هرمونية

الأسباب الهرمونية لحب الشباب

حب الشباب من أكثر الأعراض التى تظهر على البشرة فى مراحل معينة من العمر، أهمها مرحلة البلوغ، لكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التى قد تؤدى للإصابة بحب الشباب.>اضطراب الهرمونات من أهم الأسباب التى ترفع فرض الإصابة بحب الشباب فى المراحل المختلفة من العمر.

تؤكد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر الدكتور هديل جهاد أن اضطرابات الهرمونات وخاصة لدى النساء، يؤدى إلى تعرضهن للإصابة بحب الشباب فى مراحل مختلفة من العمر تتجاوز مرحلة البلوغ.

وفى تلك الحالة نلاحظ ظهور حب الشباب بمناطق معينة من الجسم، أهمها الظهر والبطن والأرداف.

علاج حب الشباب الهرمونى

>عن طرق علاج حب الشباب الناتج عن الاضطراب الهرمونى، تؤكد هديل أن العلاج يعتمد فى المقام الأول على تناول الأقراص الدوائية، التى تعمل على تنظيم نسب هرمونات الجسم، وهو الأمر الذى من شأنه أن يوقف ظهور حب الشباب.

بل إن الانتظام على تناول العلاج يساهم بصورة كبيرة فى جفاف حب الشباب الموجود بالفعل، والمرحلة التالية من العلاج تعتمد على الدهانات الموضعية لحب الشباب، والتى تؤثر بصورة كبيرة فى القضاء عليه بشكل نهائى.

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