البروستاتا هى غدة تقع فى منطقة الحوض من الخلف لدى الرجال، وهى المسئولة عن إفراز هرمون الذكورة "التستسيرون".

هناك العديد من الأمراض التى تصيب البروستاتا فى مراحل عمرية مختلفة لدى الرجل، منها احتقان البروستاتا، والتضخم الحميد للبروستاتا، وأورام البروستاتا.

أسباب أمراض البروستاتا

>عن أهم الأسباب التى تصيب البروستاتا بالأمراض المختلفة يوضح محمد إمبابى استشارى أمراض الذكورة أن هناك العديد من العوامل الداخلية المرضية، والخارجية والتى تلعب دورا أساسيا فى الاصابة بأورام البروستاتا.

منها العادات الخاطئة كمشاهدة أفلام الجنس، والجلوس على المكتب لساعات طويلة وهو ما يؤدى لاحتقان البروستاتا.

أما بالنسبة لتضخم البروستاتا، فهو يرجع للعوامل الفسيولوجية الطبيعية، والتى تؤدى لزيادة حجم غدة البروستاتا مع تقدم العمر.

نصائح للوقاية من أمراض البروستاتا

>أهم النصائح التى يمكن أن يتبعها الرجل للوقاية من أمراض البروستاتا يلخصها إمبابى فى النقاط التالية:>- تجنب تعرض العضو الذكرى للانتصاب دون أن يلحقه قذف للسائل المنوى، وهو من الأسباب التى تؤدى لارتداد السائل المنوى مسببا احتقان البروستاتا.

- تجنب الإسراف فى مشاهدة الأفلام الإباحية، والتعرض المستمر لعوامل الإثارة الجنسية.

- امتنع تماما عن تناول الفيتامينات التى تساعد على نفخ عضلات الجسم، حيث تؤدى للإصابة بتضخم البروستاتا.

- استشر الطبيب فور ملاحظة أعراض كاحتقان الحوض وحرقان البول، فتلك العلامات تشير للإصابة بالتهاب واحتقان البروستاتا.

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