أنواع حشو الأسنان تتحدد تبعا لموضع الإصابة

أنواع حشو الأسنان

حشو الأسنان من العمليات التى تجرى بصورة ضرورية لعلاج التسوس الشديد بالأسنان، وهناك العديد من أنواع حشو الأسنان، والتى يتم انتقاؤها وفقا لعدد من المعايير.>عن أهم أنواع حشو الأسنان تقول أخصائية طب الأسنان الدكتورة مى أمجد، إن هناك عددا محددا من حشو الأسنان وهى:

- الحشو البلاتينى: يتميز بلونه الفضى ويختلف بصورة كبيرة عن اللون الطبيعى للأسنان.

>- الحشو بالليزر: ويتميز بقرب درجة لونه إلى حد كبير مع لون الأسنان الطبيعى.

موضع الأسنان يحدد نوع الحشو

>أما عن اختيار النوع المناسب لعلاج الأسنان فتؤكد مى، أن موضع الأسنان كونها أمامية وظاهرة أو خلفية وغير ظاهرة، هو ما يحدد نوع الحشو الذى يمكن الاستعانة به، وبالطبع فالحشو البلاتينى لا يصلح للأسنان الأمامية الظاهرة، نظرا لاختلاف درجة لونه عن اللون الطبيعى للأسنان.

فيما يعد الحشو بأشعة الليزر هو الأكثر ملائمة لعلاج تسوس الأسنان الأمامية، كما أن نوع تسوس الأسنان يفرض هو الآخر اختيار أى من الحشو السابقة، فعلى سبيل المثال حشو الأسنان بأشعة الليزر لا يصلح فى حال كانت الإصابة ممتدة للجذور، وهنا يجب الاستعانة بالحشو البلاتينى لتسوس الأسنان.