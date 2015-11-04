بالفيديو #ليلة_الأبطال - سيتي يتأهل لدور الـ16 بثلاثية في إشبيلية.. ويوفنتوس يخطف تعادل هام

وضع مانشستر سيتي قدما في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بالفوز على إشبيلية 3-1 في الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة يوم الثلاثاء.

في الوقت الذي تعادل فيه يوفنتوس إيجابيا 1-1 مع مضيفه بروسيا منشنجلادباخ.

وبات سيتي متأهلا رسميا لدور الـ16 عن المجموعة.

وحسم سيتي تفوقه في المباراة بمرور 10 دقائق فقط نجح في تسجيل هدفين خلالها.

الأول جاء في الدقيقة الثامنة عن طريق رحيم سترلينج بتصويبة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

والثاني في الدقيقة 11 بعد متابعة فرناندينيو لكرة مرتدة من الحارس حولها بالرأس.

وقلص بينوا ترمولينا النتيجة لإشبيلية في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية حولها اللاعب برأسه في الشباك الخاوية.

لكن ويلفريد بوني حسم الجدل بالنقاط الثلاثة لسيتي بتحويل عرضية أرضية إلى الشباك بسهولة في الدقيقة 36.

الفوز جعل سيتي في الصدارة بتسع نقاط مستغلا تعثر يوفنتوس بالتعادل مع بروسيا منشنجلادباخ في ألمانيا 1-1.

تقدم فابيان يوهانسون للفريق الألماني في الدقيقة 19 وتعادل ستيفان ليشتيستاينر ليوفنتوس بتصويبة على الطائر بعد صناعة من بول بوجبا في الدقيقة 44.

وحصل هيرنانيز لاعب يوفنتوس على بطاقة حمراء في الدقيقة 53 صعبت من حالة فريقه. لكن السيدة العجوز تماسكت بفضل تألق جانلويجي بوفون حارس المرمى.

وحل يوفنتوس وصيفا للمجموعة بثماني نقاط ثم جاء إشبيلية ثالثا بثلاث نقاط ثم بروسيا منشنجلادباخ بنقطتين في قاع المجموعة.

ويلعب سيتي مع يوفنتوس في إيطاليا بالجولة الخامسة قبل استضافة منشنجلادباخ في الجولة الأخيرة.

شاهد أهداف لقاء إشبيلية ومانشستر سيتي

شاهد أهداف لقاء مونشنجلادباخ ويوفنتوس