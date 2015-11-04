بالفيديو #ليلة_الأبطال - مانشستر يونايتد يعود أخيرا

(إفي): حقق كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي اليوم فوزين مهمين 1-0 و2-0 على الترتيب على سسكا موسكو الروسي وفولفسبورج الألماني في منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في دوري الأبطال الأوروبي مساء اليوم، لتنقلب الأمور رأسا على عقب ويتأجل حسم المتأهلين عن هذه المجموعة إلى الجولتين المقبلتين.

ففي المباراة الأولى عجز الشياطين الحمر طوال الشوط الأول عن فك شفرة الدفاع الروسي الصلد وخلفه الحارس الدولي الأخطبوطي إيجور أكينفيف، رغم احتفاظ الفريق الإنجليزي بالاستحواذ والسيطرة على مجريات الأمور، وسط هجمات مرتدة من فريق العاصمة الروسية لم تخل من الخطورة هي الأخرى.

ويبدأ المانيو الشوط الثاني بضغط هائل على سسكا موسكو لكن كل محاولات روني وأنتوني مارتيال وجيسي لينجارد تتحطم على صخرة دفاع الفريق الروسي.

وتسنح أخطر الفرص على الإطلاق للمانيو (ق72) حينما يرواغ لينجارد لاعبين اثنين من سسكا موسكو ويدخل إلى منطقة الجزاء لكن الدفاع يشتت الكرة قبل أن تشكل أي خطورة على مرمى أكينفيف.

ويكاد سسكا موسكو أن يباغت مانشستر يونايتد بهدف قاتل (ق78) عن طريق الإيفواري الخطير سيدو دومبيا بعد أن راوغ الحارس ديفيد دي خيا الذي تصدى لتسديدة دومبيا الأولى لكن كريس سمالينج ينقذ تسديدة الإيفواري الثانية قبل دخولها مرمى المانيو.

ويرد أبناء مانشستر بهدف رائع (ق79) حينما يتم إبطال مفعول هجمة مرتدة روسية من الناحية اليسرى وتلعب الكرة بالعرض لتجد المتألق لينجارد داخل منطقة جزاء سسكا ليعيد لعبها بالعرض مرة أخرى إلى وسط المنطقة وينقض عليها المهاجم الإنجليزي القناص واين روني الذي يودعها على يمين أكينفيف.

تبلغ سخونة المباراة ذروتها بعد الهدف، وتتصاعد خطورة هجمات مانشستر يونايتد ويحاول لينجارد تتويج جهوده لكن تسديدته القوية من الناحية اليمنى لمنطقة جزاء سسكا لكن يتصدى لها إيجور أيكنفيف (ق81).

بالمثل، تغلب بي إس في أيندهوفن على ملعبه فيليبس بهدفين نظيفين، حيث أحرز الأول يورجن لوكاديا (ق55) حينما يتسلم كرة بينية رائعة من زميله لوك دي يونج الذي يضرب بها دفاع فولفسبورج وتصل للوكاديا الذي يتقدم بها باتجاه المرمى ويسددها في الزاوية الضيقة على يمين حارس الفريق الألماني.

ويعزز الفريق الهولندي تقدمه بهدف ثان عندما يخترق أندريس جواردادو الجبهة اليمنى لفولفسبورج ويمرر الكرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء ويسيطر عليها لوك دي يونج الذي يلعبها بيمناه من فوق الحارس دييجو بيناليو لتدخل المرمى معلنة عن هدف أيندهوفن الثاني (ق86).

بالتالي يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى سبع نقاط يحتل بها صدارة المجموعة، بينما يتجمد رصيد سسكا موسكو عند أربع نقاط في المركز الرابع، ويضيف أيندهوفن ثلاث نقاط ثمينة إلى رصيده ليصبح لديه ست نقاط يحتل بها الوصافة، ويتجمد رصيد فولفسبورج عند ست نقاط في المركز الثالث.

شاهد هدف مباراة مانشستر يونايتد وسسكا موسكو

شاهد هدف مباراة أيندهوفن وفولفسبورج