بالفيديو #ليلة_الأبطال - بنفيكا ينتزع صدارة مجموعته بثنائية في جالاتا سراي

لشبونة، (إفي): فاز فريق بنفيكا البرتغالي على ضيفه جالاتا سراي التركي بهدفين مقابل واحد في رابع جولات المجموعة الثالثة ببطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

تقدم بنفيكا أولا بهدف سجله جوناس (ق52) من تسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة طولية أخفق الدفاع في التعامل معها، قبل أن يدرك لوكاس بودولسكي هدف التعادل لجالاتا سراي من تسديدة أيضا من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس (ق58).

ولكن لويساو وضع بنفيكا في المقدمة مجددا بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في المقص الأيسر لمرمى جالاتا سراي (ق67)، لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

وبهذا ينفرد بنفيكا بصدارة المجموعة، برصيد تسع نقاط، مستغلا تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني خارج قواعده مع أستانا الكازاخي سلبيا بدون أهداف، ليحتل (الروخيبلانكوس) الوصافة بسبع نقاط.

بينما يتجمد رصيد جالاتا سراي عند أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق اثنتين أمام أستانا المتذيل.

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