ليلة_الأبطال - دي ماريا: أشعر بخيبة أمل.. لقد قدمنا مباراة الموسم

أعرب جناح باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام ريال مدريد بهدف مقابل لاشيء ضمن دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

بهذه النتيجة ظل الفريق الباريسي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد بعشرة نقاط.

وفي تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" الفرنسية قال دي ماريا في هذا السياق:"نشعر بخيبة أمل فيما يخص النتيجة، لقد قدمنا أفضل مباراة في الموسم حتى الآن".

جناح ريال مدريد السابق واصل تصريحاته قائلًا:"كنا أفضل من ريال مدريد، وأثبتنا أن الفريق يستطيع أن يصل بعيدًا في هذه المسابقة".

وعن عودته من جديد لملعب سانتياجو بيرنابيو قال النجم الأرجنتيني:"لقد كان الاستقبال جيدًا، لكن كان الأهم هو تحقيق الفوز".