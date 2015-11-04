الخليفي يوضح: هل ينتقل رونالدو لباريس سان جيرمان

نفى رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي تفاوضه مع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو للانتقال للفريق الباريسي في الموسم المقبل.

وكانت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة قد أفادت أن هذا الموسم قد يكون الأخير لرونالدو رفقة المرينجي وأن باريس سان جيرمان سيكون وجهته المقبلة.

وعقب نهاية مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والتي انتهت بفوز المرينجي بهدف مقابل لاشي تحدث الخليفي في هذا السياق قائلًا:"لا يوجد أي تفاوض في الوقت الحالي، كريستيانو لديه عقدًا مع ريال مدريد، ونحن نحترم ذلك لأن علاقتنا بالفريق الإسباني جيدة جدًا".

وعن مباراة اليوم علق الخليفي"لم يكن الحظ معنا، والجميع شاهد الإحصائيات بعد المباراة وظهر تفوقنا، وهذا يثبت أننا نستطيع مجاراة الأندية الكبرى في أوروبا".