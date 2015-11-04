مجموعة NEIGES & MERVEILLES لموسم الأعياد من غيرلان

بودرة MÉTÉORITES VOYAGE ENCHANTÉ

بودرة خالية من للمعية ومعزّز لإشراق وكمال البشرة

إصدار محدود

تكتسب بودرة "ميتيوريت" Météorites مظهراً نقيّاً ومثلجاً مثل فصل الشتاء. تُفتَح العلبة لتكشف عن بودرة بيضاء مزيّنة بنمط منقّط سويسري وتقوم فوراً بتمويه الشوائب الصغيرة. توضَع هذه البودرة الجديدة، الخفيفة والحريريّة والمتماسكة، فوق مستحضر الأساس لتثبيته وهي تضمن أيضاً لمسة نهائية شفّافة ورقيقة. مع تأثير التمويه البصري الخفيف الذي توفّره، إنها تخفّف ظهور الخطوط الرفيعة والشوائب وتوفّر نتيجةً رائعة معزّزة للجمال وخالية من اللمعية.

مستحضر الشفاه "ماكسي شاين" MAXI SHINE

لون ولمعان كثيف،

الشعور بشفاه عارية

إصدار محدود

Reflets Étoilés، وشاحٌ عالي اللمعان تعزّزه وفرةٌ من الجزيئات اللؤلؤية المتعدّدة الألوان ويوضَع مباشرةً على الشفاه أو يُستخدَم كطبقة نهائية لتعزيز أي لون مع تأثير تجسيمي.

هذا الشتاء، تُعيد مستحضرات "جيرلان" Guerlain الأسطورية، بدءاً من "ميتيوريت" Météorites حتى "روج جي" Rouge G، ابتكار نفسها لكي تُشعّ نضارةً وتجعل عينَيك تتألّق بشكل مُلفت. ابتكرت دار "جيرلان" Guerlain الساحرة أعجوبات شتويّة صغيرة مقدّمةً لنا سبباً جديداً للاحتفال.

بودرة MÉTÉORITES FLOCONS ENCHANTÉS

بودرة معزّزة للإشراق للوجه وناحية أعلى الصدر

إصدار محدود

مخفيّة تحت إسفنجة كبيرة لرشّ البودرة، تكشف الكرة الثلجية الرائعة عن محتوياتها الثمينة: لآلئ "ميتيوريت" Météorites لتعزيز إشراق الوجه وناحية أعلى الصدر، مثل لمسةٍ سحريّة. للمرّة الأولى، ترافق اللآلئَ الأسطورية رقاقاتٌ ثلجية ناصعة مصنوعة من جزيئات متقزّحة وعاكسة للضوء لابتكار تناغمٍ فريد: اللون البيج لمجانسة لون البشرة، لون الشبمانيا للإشراق، واللون الذهبي من أجل تأثير شمسيّ.

عدّة PALETTE ORS ET MERVEILLES

للعينَين والوجنتَين

إصدار محدود

ذكيّة ومُدمَجة، تضمّ العلبة الذهبية مستويَين يحتويان على البودرات الضرورية لماكياج متأنّق. تأتي مزوّدة بمرآةٍ كبيرة وأداتَين للوضع من أجل تسهيل التطبيق. في المستوى العُلوي، نجد خمسة ألوان من البودرة اللامعة لتظليل الجفون مع درجات من لون الشمبانيا والبنّي والذهبي، ترافقها لمسةٌ خوخيّة وزهريّة لماكياجٍ متقزّح. أما في المستوى السفلي، فنجد أربعة إصدارات من بودرة تلوين الوجنتَين باللون الزهريّ مع تأثيرات لامعة أو خالية من اللمعية يمكن استعمالها بشكلٍ ثنائي لتعزيز إشراق الوجنتَين وملاءمة مزاجكِ.

أحمر الشفاه ROUGE G MERVEILLEUX ROSE

أحمر شفاه متكامل واستثنائي

إصدار محدود

يأتي أحمر الشفاه الضروري والاستثنائي هذا في علبة من تصميم صانع المجوهرات لورنز باومر وهو مستعدّ لمناسبة الأعياد حيث يتمتّع بزينة مثلجة على واجهته الفضيّة. على غرار جوهرةٍ ثمنية، إنه مرصّع بنقطة ذهبيّة في الوسط. إلاّ أن فنّ مستحضر الماكياج هذا يكمنُ في محتوى أنبوبه: درجة لونيّة زهريّة مشرقة ونضرة قادرة على ملاءمة كافة ألوان البشرة من دون استثناء وتضمن تأثير "الشفاه المقدومة" الشهير والمرغوب بشدّة...