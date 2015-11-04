تالا سمّان وتيبس أند توز يتعاونان لإطلاق مجموعة تيتو الجديدة من طلاءات الأظافر

يسرّ تيبس أند توز، صالون التجميل والسبا الفائز بعدّة جوائز، أن يعلن عن إطلاق مجموعته الجديدة من طلاءات الأظافر "تيتو" لموسم الخريف والشتاء من هذا العام، في شهر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الرائدة في مجال الموضة بالشرق الأوسط السيدة تالا سمّان.

وتضمّ المجموعة التي أُطلق عليها اسم "تالا" ستّة طلاءات أظافر بألوان مستوحاة من أجمل ذكريات تالا ولحظاتها المفضلة في الحياة. وتشمل المجموعة تدرجات متنوّعة من الألوان تبدأ بأزرق الكوبالت وتصل إلى الأخضر الزيتي إلى جانب ألوان فاتحة ناعمة بينها لون أبيض جديد، في انسجام مع آخر صيحات الموضة على منصات عرض الأزياء، وهي كلّها ألوان ستغزو من دون أدنى شك ساحات الأناقة في الإمارات في الأشهر المقبلة.

Bambi، هو طلاء استوحي لونه من لون أزرق الكوبالت للموسم، وقد أُطلق عليه الاسم Bambi الذي هو اسم الكلب الذي تقتنيه تالا.

Cinderella، هو طلاء لونه أزرق فاتح يذكّر بشخصية ديزني المفضّلة لدى تالا. استوحي لون هذا الطلاء من لون فستان السهرة الأزرق الذي ارتدته سندريلا.

Olivia Pope، هو طلاء بلون بني داكن أطلق عليه اسم شخصية أوليفيا بوب في مسلسل "Scandal"، وهو المسلسل التلفزيوني المفضّل لدى تالا.

Barre Bee، هو طلاء ذو لون وردي ناعم استوحي اسمه من حب تالا للعب على الكلمات. فاسم الطلاء Barre Bee بكلمتين منفصلتين وإنّما يُلفظ Barbie بكلمة واحدة. ولا شك أنّ لونه الوردي الناعم يذكّر بدمى "باربي".

Cinnamon Buns، هو طلاء بلون أبيض جديد أطلق عليه هذا الاسم بسبب حبّ تالا لكعكات القرفة. إلى جانب ذلك، يوحي بأحدث صيحات موسم الخريف والشتاء.

Mrs Gosling، هو طلاء ذو لون أخضر زيتي لهذا الموسم، وقد استوحي اسمه من اسم الممثل المفضل لدى تالا.

وفي هذا الصدد، قالت المديرة العامة لشركة "فلوليس"، السيدة ماندي داروغي: "يُعتبر تعاوننا مع تالا لطرح هذه المجموعة خطوة مثيرة للاهتمام بالنسبة لرائدة الموضة وصاحبة المدونة الإلكترونية المعروفة في منطقة الشرق الأوسط. كما كانت عملية البحث عن الألوان وابتكار المجموعة بسيطة وممتعة". ومن جهتها، علّقت تالا بالقول: "كان تعاوني مع تيبس أند توز مميزاً جداً. فقد عملت عن كثب مع الفريق لابتكار الألوان الخاصة بصيحات الخريف والألوان الأخرى الرائجة طيلة أيام السنة والتي غالباً لا أجدها بسهولة. عملنا على هذه المجموعة منذ شهر مارس من هذا العام حرصاً على أن يكون كلّ طلاء أظافر ممتازاً".

وتشكّل هذه الألوان لمسات نهائية مثالية للسيدات اللواتي يرغبن بإطلالة أنيقة لموسم الخريف والشتاء. يتميز تيبس أند توز بتقديم خدمات مانيكير وبديكير متنوّعة بألوان رائعةً تتألق بها عاشقات الجمال في العمل أو في السهرات أو حتى عند قضاء اليوم على شاطئ البحر. بفضل فريق من خبيرات التجميل والعلاج وفروع تحتلّ مواقع مناسبة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، ارتقى تيبس أند توز بالتجميل إلى مستوى أعلى.