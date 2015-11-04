بالفيديو #ليلة_الأبطال – ' هدف عجيب ' يسقط سان جيرمان ويؤهل ريال مدريد

ضمن ريال مدريد تأهله رسميا لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على ضيفه باريس سان جيرمان بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء.

واستضاف ريال مدريد منافسه سان جيرمان في ملعب سانتياجو برنابيو في إطار الجولة الرابعة من دوري الأبطال لحساب المجموعة الأولى.

سجل هدف المباراة الوحيد ناتشو في الدقيقة 35 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة الأولى ويضمن تأهله للدور التالي.

فيما تجمد رصيد سان جيرمان عند سبع نقاط يحتل بهم المركز الثاني في المجموعة، ويليه شاختار دونتسيك الأوكراني بثلاث نقاط بالتساوي مع مالمو السويدي.

بداية فرنسية قوية.. ولكن

المباراة بدأت قوية من الفريق الفرنسي وهدد زلاتان إبراهيموفيتش مرمى الفريق الملكي بتسديدتين رائعتين ولكنه لم يفلح في هز الشباك (شاهد التسديدة الأولى).. (شاهد التسديدة الثانية).

وشهدت المباراة إصابة لماركو فيراتي لاعب سان جيرمان واستبداله، وبعد ذلك بفترة خرج الظهير الأيسر لريال مدريد مارسيلو وشارك ناتشو بدلا منه.

وفي الدقيقة 34 خرج كيفن تراب حارس مرمى سان جيرمان بشكل غير مبرر من مرماه بطريقة غير لمتابعة تسديدة توني التي ارتدت من جسد تياجو سيلفا، ليستطيع ناتشو اللحاق بها ويسددها في المرمى الخالي.

وكاد إدينسون كافاني أن يدرك التعادل للضيوف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة بارعة من آنخيل دي ماريا، لكن مهاجم الفريق الفرنسي أهدرها بطريقة غريبة (شاهد الفيديو).

شوط متكافئ

كان الشوط الثاني متكافئا وسط رغبة من الفريق الفرنسي في تعديل النتيجة وزيادة الفارق من قبل أصحاب الأرض.

وكاد إيسكو أن يسجل الهدف الثاني بعدما استغل عرضية قادمة داخل منطقة الجزاء وسددها بيمناه لكن حارس سان جيرمان تصدى له بنجاح (شاهد الفيديو).

وفي آخر لحظات الشوط الثاني احتسبت ركلة حرة لسان جيرمان سددها دي ماريا بطريقة رائعة لكن العارضة حرمته من تسجيل التعادل.

شاختار X مالمو

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت سحق شاختار ضيفه مالمو برباعية دون رد.

افتتح الفريق الأوكراني أهداف المباراة في الدقيقة 29 عن طريق أولكسندر جلادكي، قبل أن يضيف داريو سرنا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وبعد ذلك بسبع دقائق سجل إدواردو الهدف الثالث لشاختار، قبل أن ينهي أليكس تيكسيرا حفلة الفريق الأوكراني في النتيجة 78.

وشهدت المباراة طرد للاعب مالمو كاري أرناسون في الدقيقة 89 بعد حصوله على إنذارين.

شاهد هدف لقاء ريال مدريد وباريس سان جيرمان

شاهد أهداف لقاء شاختار ومالمو