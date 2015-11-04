حارس ريال مدريد يحقق رقما جديدا في دوري الأبطال

مدريد، (إفي): حافظ الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس ريال مدريد الإسباني اليوم على نظافة شباكه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في رابع جولات المجموعة الأولى ببطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم 1-0، للمباراة السادسة على التوالي في البطولة القارية، ليحقق أفضل نتيجة لحارس منذ مشاركته الأولى في البطولة.

وكان الرقم القياسي في الحفاظ على نظافة الشباك منذ المباراة الأولى مسجلا حتى الان باسم حارس أتلتيكو مدريد ميجل أنخل مويا، الذي لم يهتز عرينه طوال 529 دقيقة بين 24 من نوفمبر/تشرين ثان 2010 عندما شارك في أول لقاءاته في التشامبيونز مع فريقه السابق فالنسيا، وحتى 25 فبراير 2015، حينما اهتزت شباكه للمرة الأولى في البطولة وهو يدافع عن قميص الروخيبلانكوس.

ولكن كيلور نافاس حطم هذا الرقم القياسي، بعدما حافظ على نظافة شباكه منذ مشاركته الأولى في البطولة أمام بازل ومن بعده لودوجوريتس البلغاري الموسم الماضي، إضافة إلى المباريات الأربع التي خاضها هذا الموسم في التشامبيونز ليج، أي اجمالي 540 دقيقة دون أن تهتز شباكه حتى الان.

وخلال مواجهة باريس سان جيرمان اليوم، تصدى نافاس لهجمات خطيرة بصورة رائعة، وكذلك حالفه الحظ بكرتين خطيرتين اصطدمتا بالعارضة.