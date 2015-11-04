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البنتاجون: الطلعات الجوية الروسية والأمريكية فوق سوريا لم تكن "تدريبات"

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البنتاجون: الطلعات الجوية الروسية والأمريكية فوق سوريا لم تكن "تدريبات" البنتاجون: الطلعات الجوية الروسية والأمريكية فوق سوريا لم تكن "تدريبات"
هونت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) من التعامل الذى جرى بين مقاتلة أمريكية وأخرى روسية فى سماء سوريا اليوم الثلاثاء واصفة ذلك بأنه اختبار مدته ثلاث دقائق مرتبط ببروتوكولات السلامة المتفق عليها حديثا وليس تدريبا عسكريا.

ووصفت روسيا ذلك بأنه تدريب عسكرى مشترك. واتفقت روسيا مع الولايات المتحدة على بروتوكلات سلامة الشهر الماضى بهدف تجنب وقوع اشتباك عرضى فوق سوريا مع قيام الطرفين بعمليتى قصف متوازيتين.
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