انتحارى يفجر نفسه شمال العراق وعلاوى يدعو لإطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق

>قالت مصادر أمنية إن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل مجمع للحكومة المحلية بشمال العراق اليوم الثلاثاء فى اختراق نادر للدفاعات الكردية بمنطقة دبس، وقال رجل شرطة بموقع الهجوم إن عددا غير محدد من المتشددين دخلوا المجمع وسيطروا على مكتب رئيس البلدية بعد الانفجار مشيرا إلى أن المعركة لا تزال مستمرة.

من ناحية أخرى دعا رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقى إياد علاوى السلطات العراقية إلى إطلاق سراح وزير الدفاع العراقى الأسبق سلطان هاشم بعد انقضاء سنوات على سجنه عقب سقوط نظام صدام حسين، واعتبر إطلاق سراحه خطوة ستعزز دور القوات المسلحة وجهودها فى محاربة قوى الإرهاب وتنظيم (داعش).

وقال علاوى - فى تصريح صحفى اليوم/الثلاثاء/ - إن سلطان هاشم لم تتلوث يداه بدماء العراقيين، وسيصب الإفراج عنه فى اتجاه استقطاب عشيرة "طي" العربية الأصيلة لتساهم فى الحرب ضد داعش.

وأضاف: دعونا فى مناسبات عدة لإطلاق سراح وزير الدفاع الأسبق، وآخرها كان فى اجتماع مشترك للرئاسات الثلاث قبل أربعة أشهر، وكنا ننطلق فى ذلك من اعتبارات تصب جميعها فى التأسيس لمرحلة جديدة من التوافق الوطنى تقود إلى تعزيز الانتماء الوطنى والوحدة المجتمعية وتؤدى بالعراق إلى أوضاع خالية من الانتقام والثأر.

يذكر أن المحكمة الجنائية العراقية العليا قضت فى يونيو عام 2007 بإعدام سلطان هاشم، بعد إدانته بتنفيذ عمليات الأنفال التى شنها نظام صدام حسين ضد إقليم كردستان العراق فى عام 1988.. وسلطان هاشم أحمد محمد الطائى من مواليد 1944 فى الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق، وشغل منصب وزير الدفاع فى عام 1995 ويعتبر من أكثر القادة العسكريين الأكفاء بالعراق.

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