الصحة الفلسطينية: 17 مصابا فى الضفة خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة 17 مواطناً خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، فى مدن طولكرم وصوريف ورام الله.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، مساء اليوم الثلاثاء، أن مواطناً أصيب بالرصاص الحى فى الأجزاء السفلية خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى منطقة عوفر شرق رام الله، فيما أصيب مواطنان اختناقا بالغاز المسيل للدموع فى نفس المنطقة، من بينهما سيدة (61 عاما) تعانى من الربو وقد دخلت مجمع فلسطين الطبى بحالة صعبة، وجرى التعامل معها، وتمكنت الطواقم الطبية من إخراجها من حالة الخطر.

وفى طولكرم أصيب 5 مواطنين بالرصاص الحى، و5 آخرين بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، فيما أصيب شابان بالحجارة. وأصيب شابان بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال بصوريف.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى أن حصيلة المصابين منذ بداية أكتوبر وحتى مساء الثالث من نوفمبر، بلغت 2368 مصاباً بالرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، وبالحروق والجروح والرضوض نتيجة الضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأوضحت الوزارة أن 1131 مواطناً أصيبوا بالرصاص الحى، و982 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط خلال المواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة وقطاع غزة، عدا عن أكثر من 5 آلاف إصابة بالغاز المسيل للدموع.

وفى الضفة الغربية أصيب 738 مواطناً بالرصاص الحى، و872 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، فيما أصيب أكثر من 235 مواطناً بالضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين، فى حين أصيب أكثر من 20 مواطناً بالحروق خلال المواجهات، وذلك حتى مساء الثانى من نوفمبر.

وفى قطاع غزة أصيب 393 مواطناً بالرصاص الحى، و110 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إضافة إلى عشرات حالات الاختناق، نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال.

وأصيب فى محافظات الضفة الغربية منذ بداية أكتوبر أكثر من 325 طفلاً، منهم 165 اصابة بالرصاص الحى و108 إصابات بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و19 إصابة بارتطام قنابل الغاز بأجساد الأطفال، إضافة إلى 33 إصابة جراء الاعتداء بالضرب، فيما أصيب 170 طفلاً خلال المواجهات مع الاحتلال فى قطاع غزة، أغلبهم بالرصاص الحى.

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