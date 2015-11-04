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الكنيست يمنع الطيبى من رئاسة جلساته ويرفض المصادقة على ميزانية "الدفاع"

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الكنيست يمنع الطيبى من رئاسة جلساته ويرفض المصادقة على ميزانية "الدفاع" الكنيست يمنع الطيبى من رئاسة جلساته ويرفض المصادقة على ميزانية "الدفاع"
قررت لجنة آداب السلوك البرلمانية منع نائب رئيس الكنيست أحمد الطيبى من رئاسة جلسات الكنيست بكامل هيئتها لمدة أسبوعين.

ذكر ذلك راديو "صوت إسرائيل" مساء اليوم "الثلاثاء"، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء فى اعقاب المشادة الكلامية التى وقعت مؤخرا بين الطيبى وبين وزير شئون القدس بإسرائيل زئيف إلكين.

وأشار الراديو إلى أن اللجنة قررت ايضا توبيخ الوزير إلكين ،وكان العضو العربى فى الكنيست أحمد الطيبى قد قام مؤخرا بإنزال الوزير زئيف آلكين عن منصة الكنيست خلال مناقشة قرار المجلس الوزارى المصغر اغلاق الأحياء العربية فى شرقى القدس.

من ناحية أخرى قررت لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست الإسرائيلى عدم المصادقة على ميزانية وزارة الدفاع المقترحة للعام المقبل والبالغة ستة وخمسين مليار شيكل، ذكر ذلك راديو "صوت إسرائيل" مساء اليوم "الثلاثاء"،مشيرا إلى أن القرار جاء بناء على توصية وزير الدفاع موشيه يعالون.
>يشار إلى أن وزارة الدفاع تطالب بزيادة ميزانيتها لتبلغ واحدا وستين مليار شيكل.
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