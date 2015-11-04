الخطوط الملكية الأردنية تحول اتجاهات 7 رحلات جوية بسبب كثافة الغبار

>أفاد باسل الكيلانى المساعد التنفيذى لمدير عام شركة (الخطوط الجوية الملكية الأردنية) للإعلام والاتصال بأن الشركة حولت مساء اليوم الثلاثاء اتجاهات 7 رحلات جوية كانت قادمة إلى مطار الملكة علياء الدولى إلى مطارات بديلة ؛ بسبب الغبار الكثيف وضعف مدى الرؤية الأفقية والعمودية فى المطار الدولى.

وقال الكيلانى – فى بيان صادر عن الشركة – "إن الرحلات الجوية التى كانت قادمة من أربيل واسطنبول والقاهرة وشيكاغو وجدة وباريس هبطت جميعها فى مطار الملك الحسين الدولى فى العقبة.، وأضاف "إن جميع الطائرات ستعود مع مسافريها إلى مطار الملكة علياء الدولى بعد تحسن مدى الرؤية إلى المستويات التى تمكن الطائرات من الهبوط بأمان"، مبينا أن مطار عمان المدنى فى ماركا مغلق هو الآخر بسبب كثافة الغبار.

جدير بالذكر أن المملكة تتأثر حاليا بحالة من عدم الاستقرار الجوى ، حيث يرافقها هبوب رياح شرقية نشطة السرعة فى مناطق واسعة من البلاد عملت على إثارة الأتربة والغبار خاصة فى البادية الجنوبية والشرقية..كما تشهد مناطق عدة فى محافظات الجنوب غبارا كثيفا ورياحا متوسطة السرعة تسببت بتدنى مدى الرؤية الأفقية وربما حجبها فى بعض المناطق.

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