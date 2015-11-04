وقفة احتجاجية بالعاصمة طرابلس تضامنا مع مصور وكالة أنباء الصين المختطف

> نظم عدد من الصحفيين اليوم الثلاثاء بميدان الجزائر بالعاصمة الليبية طرابلس، وقفة احتجاجية تضامنا مع الصحفى المختطف مراسل وكالة الانباء الصينية المصور محمد النائلي.

وطالب الصحفيون خلال وقفتهم اليوم، إطلاق سراح "النائلي" وحملوا الحكومة مسؤولية العمل على وقف حالات اختطاف الصحفيين، وشددوا على أهمية إنزال العقاب الرادع ضد هذه العصابات المأجورة التى تعمل على تكميم أفواه من يجهرون بالحقيقة من الصحفيين سواء بالخطف أو التهديد أو القتل.

يذكر أن وزارة الإعلام بحكومة طرابلس طالبت، وزارة الداخلية والجهات الأمنية كافة ببذل جهودها للكشف عن مصير النائلي، والعمل على حفظ سلامته وعودته إلى أهله معافا فى أقرب وقت.

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