أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

موجرينى تلتقى رئيس الوزراء المعين من الحكومة الانتقالية الليبية فى القاهرة

Google+ Print
موجرينى تلتقى رئيس الوزراء المعين من الحكومة الانتقالية الليبية فى القاهرة موجرينى تلتقى رئيس الوزراء المعين من الحكومة الانتقالية الليبية فى القاهرة
التقى الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية ونائبة الرئيس بالاتحاد الأوروبى، فدريكا موجرينى اليوم، فى القاهرة، برئيس الوزراء المعين من الانتقالية فى ليبيا فايز السراج.

وقال بيان من سفارة الاتحاد الأوروبى اليوم، إن الطرفين ناقشا الوضع فى ليبيا فى هذا الوقت الحرج والجهود للاتفاق على حكومة التوافق وطنى على غرار ما تم تيسره من قبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بيرناردينو ليون.

كما تبادلا وجهات النظر حول الدعم الممكن للاتحاد الأوروبى لتمكين الحكومة الجديدة من العمل فى أسرع وقت ممكن، حيثما تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بينها.

وأوضح أن لكل من موجرينى والسراج مخاوف مشتركة بشأن المخاطر التى تترتب على عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة الجديدة فى الأيام المقبلة، والعواقب الوخيمة المحتملة لمثل هذا السيناريو بالنسبة لشعب ليبيا والمنطقة بأكملها. كما اتفق الطرفان على البقاء على اتصال وثيق فى الأيام المقبلة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك