موجرينى تلتقى رئيس الوزراء المعين من الحكومة الانتقالية الليبية فى القاهرة

التقى الممثل الأعلى للسياسية الخارجية والأمنية ونائبة الرئيس بالاتحاد الأوروبى، فدريكا موجرينى اليوم، فى القاهرة، برئيس الوزراء المعين من الحكومة الانتقالية فى ليبيا فايز السراج.

وقال بيان من سفارة الاتحاد الأوروبى اليوم، إن الطرفين ناقشا الوضع فى ليبيا فى هذا الوقت الحرج والجهود للاتفاق على حكومة التوافق وطنى على غرار ما تم تيسره من قبل مبعوث الأمم المتحدة الخاص بيرناردينو ليون.

كما تبادلا وجهات النظر حول الدعم الممكن للاتحاد الأوروبى لتمكين الحكومة الجديدة من العمل فى أسرع وقت ممكن، حيثما تتوصل الأطراف الليبية إلى اتفاق بينها.

وأوضح أن لكل من موجرينى والسراج مخاوف مشتركة بشأن المخاطر التى تترتب على عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة الجديدة فى الأيام المقبلة، والعواقب الوخيمة المحتملة لمثل هذا السيناريو بالنسبة لشعب ليبيا والمنطقة بأكملها. كما اتفق الطرفان على البقاء على اتصال وثيق فى الأيام المقبلة.

>