إخلاء 40 مدرسة في كندا بعد تلقي انذارًا بوجود قنابل داخلها

أعلن وزير الشؤون البلدية في كيبيك بيار مورو أنه تم الثلاثاء، إخلاء نحو أربعين مدرسة ومؤسسة تربوية ومدرسة ثانوية في المقاطعة بعد تلقي انذار بوجود قنابل.

ولم تفض عمليات البحث التي قامت بها الشرطة الى اي نتيجة واستؤنف النشاط التربوي في كل المؤسسات ظهرا حتى وان قرر بعضها تعليق الدروس الثلاثاء.

وقال مورو إن “مجموعة” غير معروفة لدى الشرطة أعلنت مسؤوليتها عن هذه التهديدات مؤكدة أنها تتحرك “لأنها تعارض موقف المعلمين أو ما يتم تعليمه في المدارس”.

ووجهت التهديدات في بريد الكتروني ارسل الى ادارات المؤسسات التربوية.

وأضاف مورو خلال مؤتمر صحافي انه تم ابلاغ شرطة المقاطعة بمضمون البريد ليل الاثنين الثلاثاء.

وقال الوزير إن لا شيء يشير إلى أن هذه التهديدات فعلية “لكننا ناخذها على محمل الجد”.

وفتحت شرطة كيبيك تحقيقًا بالتعاون مع الشرطة الفدرالية.