جيهان السادات: الجيش المصري انحاز للإرداة الشعبية في 30 يونيو..والعنف منهج الإخوان

أكدت جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات, على أن الجيش المصري إنحاز للارادة الشعبية في ثورة 30 يونيو، لأنه جيش وطني.

وقالت جيهان السادات في كلمتها أمام ندوة في البرلمان البريطاني مساء اليوم الثلاثاء إن الأخوان المسلمين غذوا العنف والتطرف وتورطوا في التفجيرات بالعديد من المناطق لمصر لترويع الآمنين, وأضعفوا عمدا الشرطة المصرية على حساب ميلشياتهم, واستهدفوا رجال الجيش لاحداث فراغ أمني وفوضى, واصفة حكم الاخوان “بالحقبة السوداء”.

وأشارت إلى أن الرئيس المخلوع محمد مرسي أطلق سراح عدد كبير من المجرمين والقتلة, منتقدة الدعوات الغربية الرامية إلى إعادة دمج الاخوان في الحياة السياسية.

وقالت إن الغرب لديه أفكار مغلوطة حول جماعة الاخوان المسلمين وحول حقوق الانسان في مصر منوهة إلى أن أفكار الجماعات المتطرفة تتطابق مع نهج الاخوان.

وقالت قرينة الرئيس الأسبق محمد أنور السادات إن الرئيس السيسي سعى إلى مواجهة الارهاب من خلال تحديث الخطاب الديني لمواجهة التطرف وتصحيح صورة الاسلام باعتباره رحمة للعالمين, لافتة الى أن الرئيس السيسي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة , شدد على أن الارهاب ظاهرة عالمية تحتاج الى إجراءات دويلة لمواجهته.

ودعت بريطانيا لدعم مصر اقتصاديا عن طريق تعزيز استثماراتها في مصر, لافتة إلى أن مصر بها العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية.

وأكدت أن جيش مصر يخوض حربا ضد الارهاب , مشيرة إلى أن الارهاب يهدد المنطقة والعالم .