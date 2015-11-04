وزير الصحة يشهد إطلاق تقنية جديدة لمحاربة غش الدواء

أطلقت وزراة الصحة المصرية مبادرة لتساهم في مكافحة الغش الدوائي تحت شعار ” نحارب الغش ونشكل المستقبل ” وأعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان في المؤتمر الصحفي الذي عقد الثلاثاء بالسفارة الفرنسية أن الوزارة بصدد تطبيق نظام “الباركود” علي جميع الأدوية في جميع محافظات الجمهورية والتي تعتبر نقلة نوعية علي طريق مكافحة غش الأدوية.

وأشاد وزير الصحة بالمبادرة لتدشين وطرح التكنولوجيا الصناعية المبتكرة لمكافحة الغش وانقاذ حياة المريض موضحا أن الدولة تولي ملف الدواء أهمية قصوي وأن الباركود سيشكل نقلة نوعية في مكافحة غش الدواء حيث سيتمكن كل مستهلك من التأكد من سلامة الدواء قبل تناولة.

> وأضاف عماد ان الوزارة بصدد انشاء المجلس الأعلي للصحة والذي سيكون علي رأس المهام الموكلة إليه ضبط سوق الدواء في مصر ومكافحة غشه وذلك بالتعاون مع جهات من الداخلية والقضاء .

> وأوضح الكسى مويرون Alexis Moyrand في تصريحات صحفية، أن هذه التقنية تعتمد على أكتشاف الدواء المغشوش، من خلال طبع أرقام كودية على غلاف الأدوية بأستخدام جهاز متطور مخصص لذلك و من خلال رسالة هاتفية تؤكد حالة المستحضر الطبى ومدى صلاحيتة وما إذا كان مغشوش أم أصلى كما سيتمكن المريض من الأتصال بالخط الساخن للمزيد من المعلومات.

وأضاف أن شركته تساهم فى حماية المريض على مستوى العالم وتحافظ على ثقة المريض فى ادويتها وكونها اول شركة ادوية فى مصر تطبق تقنية حديثة لمكافحة الغش الدوائى لحماية حياة المريض المصرى وذلك تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.