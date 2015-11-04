«روتانا» تطلق ألبوم «عايزة أعيش» لـ«الديفا» الخميس المقبل

تطرح شركة روتانا، يوم الخميس المقبل، ألبوم الديفا سميرة سعيد الجديد، والذي يحمل اسم عايزة أعيش.

«عايزة أعيش» من إنتاج وتوزيع روتانا للصوتيات والمرئيات، ويضم 12 أغنية، تعاونت فيهم سميرة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وهي: هوا هوا، كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب،عايزة أعيش، كلمات وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، إنسانة مسؤولة، كلمات نصر الدين ناجي، ألحان شريف قطة، توزيع أحمد رجب، مضمنش نفسي، كلمات نادر عبدالله، ألحان وليد سعد، توزيع طارق عبدالجابر، محصلش حاجة، كلمات نادر نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع، احتمال وارد، كلمات وألحان نادر عبدالله، توزيع طارق عبدالجابر، يا لطيف، كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، معنديش وقت، كلمات أيمن عز، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع نادر حمدي، جرالك ايه، كلمات أشرف أمين، ألحان وتوزيع محمد عرام، أيوة اتغيرت، كلمات عصام حسني، ألحان شريف إسماعيل، توزيع محمد مصطفى، أوقات كتير، كلمات بهاء الدين محمد، ألحان محمود العسيلي، توزيع أميرة هداية، حب، كلمات وألحان محمد رحيم، توزيع مينو.