Adele تُعيد شابة أمريكية إلى حبيبها

من منا لم يسمع أغنية المغنية البريطانية، أديل، Hello ويتأثر بها ؟

فقد حطمت هذه الأغنية مع كليبها المؤثر أرقاماً قياسية، محققة مبيعات قدرها 1.1 مليون نسخة على الإنترنت في الأسبوع الأول، وأصبحت أول أغنية يتمّ تحميلها أكثر من مليون مرة في قوائم الأغاني الأكثر مبيعاً، فضلاً عن أن فيديو قد سجّل بدوره أرقاماً قياسية للمشاهدة على الإنترنت على موقع "فيفو دوت كوم"، بعدما شوهد أكثر من 27 مليون مرة في 24 ساعة إثر طرحه الأسبوع الماضي.

لكن مستمعة ومشاهدة وحيدة قرّرت أخذ الأغنية لما هو أبعد من أغنية جميلة وكليب مؤثر. فالشابة الأمريكية، ماري كالدريلا، استعملت كلمات أغنية Hello لإرسالها لصديقها السابق عبر تويتر، وقامت بتصوير المحادثة التي تمّت بينهما بعد خداعه. وكانت النتيجة أن حبيبها السابق لم يصدق في البداية ما تكتبه من كلمات جميلة، ثم بدأ يحنّ إليها ويسألها إذا كانت لازالت تشتاق إليه، وما إذا كانت تريد الخروج معه مرة أخرى بعد أن افترقا.

نشرت ماري كالدريلا الرسائل على حسابها الخاص على موقع تويتر، حيث نالت أكثر من 13 ألف مشاركة و21 ألف Likes.

يُذكر انه ليس المرّة الأولى التي تحطم فيها أديل الأرقام القياسية، إذ تجاوزت مبيعات ألبومها المسمّى "21"، عتبة الثلاثة ملايين أسطوانة، تم شراؤها عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، ليصبح الألبوم الأكثر مبيعاً في القرن الـ21.

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