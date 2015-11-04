Snoopy أول كلب صيد استحقّ نجمة هوليوود رقم 2561

أعلن رئيس غرفة هوليوود التجارية، ليرون غوبلر، في حفل ساخر لتكريم "أفضل وأبرع كلب صيد معروف" عن انضمام الكلب، Snoopy ، إلى ممشى المشاهير في هوليوود بصفته النجم رقم 2561.

وانضمت الشخصية الكرتونية، Snoopy ، المصاحبة لتشارلي براون إلى قائمة نجوم هوليوود، بعد أن تمّ تكريمها بوضع نجمة خاصة به على ممشى المشاهير في المدينة، يوم الإثنين الفائت، بحضور شخصيات كرتونية رافقته في أفلامه كشخصيتيّ Charlie Brown and Lucy.

ويعد Snoopy ، أول كلب صيد يحصل على نجمة في ممشى المشاهير، لكنه ليس أول شخصية كرتونية ولا أول كلب يحصل على هذه النجمة.

فقد سبقته أسماء لشخصيات كرتونية مثل، ميكي ماوس، باغز باني ودونالد داك، حيث حفرت تلك الشخصيات أسماءها إلى الأبد في ممشى المشاهير في هوليوود.

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