روبرت دي نيرو يحصل على جائزة تقديرية عن أعمال نسيها

أقيم حفل توزيع جوائز Hollywood Film ، في بيفرلي هيلز، بكاليفورنيا، بحضور عدد كبير من النجوم، من بينهم: جوني ديب وزوجته أمبر هيرد، وريس وزيرسبون، وراين جوسلينج، تشانينج تايتوم، وإيمي بولر، وغيرهم.

يُعتبر الحفل الذي أقيم في دورته الـ19 من أهم الحفلات الفنية التي تكرّم نجوم هوليوود على أفلامهم المميّزة في السينما العالمية سنوياً.

وحصل الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو على جائزة تقديرية عن مجمل أعماله، وأظهر النجم العالمي جانباً من الروح الفكاهية التي يتمتع بها، حتى في لحظات تكريمه، وكان آخرها أثناء تسلمه جائزة Career Achievement في الحفل المذكور.

دي نيرو، الفائز بجائزتي أوسكار والمرشح لها 5 مرات، مازح النجوم الحاضرين في الحفل متهكماً على نفسه لنسيانه المستمر قائلاً: أنا بحاجة للمساعدة لربط اللقطات بعناوين.

النجم العالمي سخر من نسيانه لعدد الأفلام التي شارك بها، والتي وصل عددها لأكثر من 100 فيلم، إذ يكافح دائماً لتذكر أدواره. وجاء حديث دي نيرو عقب مشاهدته مقطع فيديو لأعماله خلال تكريمه.

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