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بالصور: إليسا في كواليس إعلان "لازوردي" في بلغراد

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بالصور: إليسا في كواليس إعلان "لازوردي" في بلغراد بالصور: إليسا في كواليس إعلان "لازوردي" في بلغراد

الثلاثاء 03-11-2015 17:52

نشرت الفنانة إليسا صوراً لها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، من كواليس الإعلان الجديد الذي تصوره في "بلغراد" لمصلحة مجوهرات "لازوردي"، الذي تمثل الوجه الدعائي لها في منطقة الشرق الأوسط.
إليسا بدت في الصور سعيدة وعفوية ومتألقة، كما حرصت على نشر صور لها مع كل فريق العمل الذي رافقها في الجلسة التصويرية الخاصة بالإعلان، حتى أنها علقت على إحدى الصور" لا شيء أجمل من التصوير، عندما يحيط بنا فريق عمل رائع".
يشار الى أن خبير التجميل بسام فتوح رافق إليسا في رحلتها إلى "بلغراد" وهو حرص على أن يضع لها ماكياجاً مميزاً، بدا مناسباً جداً لها وينسجم مع الإعلان الخاص بمجوهرات "لازوردي" التي قامت بمفاجأتها في الـ 27 من شهر تشرين الاول \نوفمبر الماضي، بإهدائها مجوهرات مصنوعة من الماس بمناسبة عيد ميلادها.

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