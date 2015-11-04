حصرياً..."ديو المشاهير" قريباً على "MBC"!

علمت "سيدتي نت" أن محطة "MBC" قامت بشراء حقوق عرض برنامج "ديو المشاهير" من محطة الـ"MTV"، وعلمنا أن البرنامج سيبث بالتوقيت نفسه على الشاشتين.

وكانت قناة "النهار" المصرية قد انسحبت في اللحظات الأخيرة من البرنامج، ما أوقع "MTV" في مأزق، جاءت الـ"MBC" لتعوضه وتمنح المشتركين اللبنانين على وجه الخصوص فيه شهرة عربية.

ومن المشتركين الممثلتان اللبنانيتان رولا شامية ولورين قديح والشيف انطوان والممثل اللبناني طوني عيسى والممثلان السوريان شكران مرتجي وباسم ياخور، وميشال قزي، وسنا نصر وغيرهم.

يذكر أن الفنانة نجوى كرم ستكون ضيفة الحلقة الأولى، ويشاركها كل من عامر زيان، وأيمن زبيب وأنطوني توما، وبريجيت ياغي الحلقة، على أن تحل كل من نوال الزغبي ونانسي عجرم وهيفاء وهبي ضيفات على الحلقات المقبلة.

يبقى أن نذكر أن لجنة التحكيم ستكون مؤلفة من الفنان أسامة الرحباني، والإعلامية منى أبو حمزة، والملحن طارق أبو جودة على أن تبث أولى الحلقات يوم الثامن من نوفمبر.

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